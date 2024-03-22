Apple стала лидером на рынке смартфонов в США

Аналитики International Data Corporation (IDC) заявили, что Apple заняла больше половины рынка смартфонов США. Об этом сообщает издание PhoneArena.

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На долю американского производителя пришлось 51,9 процента. За год лидирующая компания увеличила свою долю на 1,4 процента, продав на домашнем рынке 68 миллионов iPhone. На втором месте осталась Samsung с долей 22,4 процента — за год поставки смартфонов бренда упали на 19 процентов. На третьем месте оказалась Lenovo, которая получила долю 8 процентов.

Аналитики обратили внимание, что китайская корпорация TCL показала самый высокий рост за указанный период — ее поставки увеличились на 8,1 процента. При этом год для производителей смартфонов в целом был неудачным. В 2023 году на рынок США было поставлено 130,6 миллиона устройств, за год снижение составило 6,9 процента.

В отчете также говорится, что на рынке разблокированных смартфонов, которые продаются без сотового тарифа, с долей 34 процента лидировала Lenovo. Ниже расположились Samsung и Apple.

В середине января аналитики IDC рассказали, что Apple возглавила глобальный рынок смартфонов с долей 20,1 процента. Всего за 2023 года на мировой рынок было поставлено 1,166 миллиарда смартфонов.