Космонавт Новицкий перед полетом на МКС заявил, что станция не устарела

Космонавт «Роскосмоса», командир корабля «Союз МС-25» Олег Новицкий в преддверии запуска на МКС 21 марта заверил, что сегменты Международной космической станции находятся в рабочем состоянии.

«Они обеспечивают выполнение всей программы полётов, безопасность экипажей и позволяют объединить общие усилия людей в научной работе, технической в очень маленьком объёме. И чтобы сменить её на более современную станцию, нужно какое-то время и какой-то более плавный переход», — сказал космонавт в ответ на вопрос телеканала «Звезда».

По его словам, Международная космическая станция будет служить ещё долго.

В состав экипажа, который отправится на орбиту, помимо Олега Новицкого, вошли первая белорусская участница Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.