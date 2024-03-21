Обновление Windows 11 замедлило ПК на процессорах AMD

В соцсети Reddit появилась информация, что обновление Windows 11 под номером KB5035853 «сломало» компьютеры на процессорах AMD.

Пользователи жалуются на заметное замедление работы своих ПК, но особенно досталось геймерам. Игроки говорят, что компьютеры стали медленнее, чем до установки обновления, также снизилась частота кадров. А в некоторых случаях даже «упала» работа графических чипов — до 800 мегагерц.

О таких же багах пишут и пользователи портативных приставок ROG Ally, также работающих на процессоре AMD.

Как сообщает портал WccfTech, скорее всего, ошибка касается именно аппаратного обеспечения AMD и его компонентов. Однако ни AMD, ни Microsoft проблему пока не прокомментировали.

Пользователи советуют пойти одним возможным в этой ситуации путём: для исправления ошибки следует открыть параметры программного обеспечения AMD, затем выбрать раздел «Ремонт» (Repair), а потом сбросить настройки до заводских и перезагрузить устройство. Но это, вероятно, приведёт к потере данных, поэтому нужно сделать резервную копию.