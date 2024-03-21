Ученым удалось восстановить четкость съемки телескопа «Евклид»

Космическому телескопу «Евклид», который начал покрываться тончайшим слоем льда во время миссии в далеком космосе, удалось вернуть первоначальную четкость съемки. Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

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Ранее агентство заявило, что аппарат, запущенный в июле, в последнее время все хуже улавливает свет звезд. Это связывали с тем, что давление космического вакуума выталкивает молекулы воды из материалов, из которых состоит «Евклид». Эти мельчайшие крупинки льда в космической среде притягиваются к ближайшей поверхности — то есть, к самому аппарату. В результате, на его оптических приборах возникла пленка толщиной с нить ДНК.

В агентстве сообщали, что разработан подход, который помогает смягчить воздействие помех на снимки. При этом рассматривались два варианта очистки «Евклида» ото льда. Его можно нагреть полностью, но тогда есть риск того, что придется заново настраивать приборы наблюдения — а это может парализовать работу на несколько недель. И ученые склонялись к варианту прогревать элементы по одному, чтобы в конце концов выяснить, где именно возник ледяной налет.

«Первые результаты подтверждают успешность операции. Острое зрение «Евклида» восстановлено. Первоначальный анализ данных «Евклида» подтверждает правильность подхода к борьбе с обледенением, разработанного командой. Более углубленный анализ результатов продолжается, и в ближайшие дни последует обновленная информация», — говорится в сообщении ЕКА.

При этом не уточняется, какие именно меры в конце концов предприняла команда миссии.

Космический телескоп «Евклид» запущен в июле прошлого года, а первые снимки передал осенью. Миссию готовили 15 лет, на нее потратили 1,5 млрд долларов. Телескоп создан для того, чтобы исследовать темную материю, из которой состоит 95% нашего космоса и природу которой мы не пока не понимаем. Аппарат находится во второй солнечно-земной точке Лагранжа, на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли на противоположной стороне Солнца.