Евросоюз переплатит SpaceX за запуск спутников Galileo

Евросоюз официально согласился переплатить американской компании SpaceX за запуск четырех спутников европейской навигационной системы Galileo. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

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За два запуска ракеты Falcon 9 европейская сторона заплатит 196 миллионов долларов, что на 30 процентов больше стандартной стоимости пуска носителей. Увеличение цены обусловлено необходимостью доступа европейских специалистов к пусковой площадке в любое время, поскольку космические аппараты Galileo имеют запатентованные технологии и ранее ни разу не вывозились за пределы ЕС.

Два запуска Falcon 9 с четырьмя аппаратами Galileo должны состояться в этом году.

Издание напоминает, что Европа не может самостоятельно запустить Galileo по двум причинам. Во-первых, прекращена эксплуатация ракет «Союз-СТ» российского производства на космодроме Куру во Французской Гвиане. Во-вторых, перспективный европейский носитель Ariane 6 еще ни разу не запускался.

О том, что американская компания может запустить европейские спутники, в октябре прошлого года со ссылкой на директора Европейского космического агентства (ЕКА) по навигации Хавьера Бенедикто сообщила газета The Wall Street Journal.