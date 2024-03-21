Перечислены плюсы и минусы QLED-телевизоров

Многие думают, что технология QLED — лучшая из всех существующих сейчас. Но в действительности у неё тоже есть определённые минусы.

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Экраны QLED способны давать яркую и чёткую картинку. И вот в чём ещё состоят плюсы этой технологии.

Качество изображения. Вы получите очень реалистичное изображение. Оно будет отличаться яркостью, насыщенностью цветов, глубиной чёрного.

Широкий угол обзора. Поэтому QLED-телевизоры — отличный выбор для совместного просмотра.

Долговечность, отсутствие битых пикселей. Благодаря этому вы можете пользоваться телевизором до 10 лет без проблем.

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Однако у QLED есть и два недостатка.

Проблемы с подсветкой. Особенно заметно это, если смотреть контент с тёмными оттенками.

Недостаточная насыщенность чёрного цвета. Квантовые точки у QLED-экранов не могут дать полностью чёрную картинку.