Смартфоны Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo и Honor сравнили по автономности

Эксперт YouTube-канала i4UNBOX узнал, какой из смартфонов быстрее всего заряжается, а какой — дольше остальных работает. Всего тестировались iQOO Z9, Poco X6, F25 Pro, Note 13 Pro, Realme 12 Pro, Honor X9b.

iQOO Z9 работает на процессоре Dimensity 7200, F25 Pro — на Dimensity 7050, Poco X6 и Note 13 Pro — на Snapdragon 7S Gen 2, Realme 12 Pro и Honor X9b — на Snapdragon 6 Gen 1. Что касается ёмкости аккумулятора, то на iQOO Z9, F25 Pro, Realme 12 Pro она составляет 5000 мАч, на Poco X6, Note 13 Pro — 5100 мАч, на Honor X9b — 5800 мА*ч. При этом поддерживает iQOO Z9 зарядку на 44 Вт, Honor X9b — 30 или 35 Вт, остальные смартфоны — на 67 Вт.

© i4UNBOX

© i4UNBOX

Вывод

Дольше всех остальных смог прожить Honor X9b (8 часов 26 минут), а меньше всех — Realme 12 Pro (7 часов 20 минут). Что касается скорости зарядки, то лидером стал по этому параметру Realme 12 Pro (до 100% - за 53 минуты 45 секунд), а хуже всех оказался Honor X9b (1 час 36 минут).