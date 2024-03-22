В Android-версии Chrome можно использовать сторонние менеджеры паролей

Google всё-таки пошла навстречу пользователям, не желающим использовать исключительно менеджер паролей компании, по умолчанию встроенный в браузер Chrome на Android. Как оказалось, в стабильной сборке мобильной Android-версии Chrome появилась функция использования сторонних менеджеров паролей и автозаполнения.

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Эту функцию обнаружил эксперт по браузерам Leopeva64. Он нашёл эту функцию ещё в разработке в ноябре 2023 года. Сейчас новый функционал доступен как в стабильной сборке Chrome, так и в бета-версии и Canary Chrome, но опция скрыта и для её активации необходимо установить флаг по адресу chrome://flags/#enable-autofill-virtual-view-structure.

После этого нужно перейти в настройки Chrome, оттуда в Параметры автозаполнения, затем выбрать либо «По умолчанию» — Google, либо «Использовать других провайдеров» — сторонние менеджеры паролей. И если выбран второй вариант, Chrome по умолчанию будет использовать общесистемный менеджер паролей Android, выбранный в разделе настроек ОС.

Если нужны другие менеджеры, их нужно активировать всё в том же разделе настроек Android, выбрав Пароли и учётные записи, потом — пункт Пароли, ключи и службы данных.