GitHub запустил ИИ-инструмент для автоматического устранения уязвимостей

Новый ИИ-инструмент GitHub, запущенный пока в бета-режиме, может сканировать код на ошибки и уязвимости, а также автоматически устранять их. Для этого разработчики задействовали Copilot в связке с движком CodeQL.

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Владельцы репозитория обещают, что новая система способна исправить более 60% найденных брешей, при этом самим девелоперам не придётся править код самостоятельно.

В GitHub также отметили, что функциональность автофикса покрывает более 90% типов алертов в поддерживаемых языках (JavaScript, Typescript, Java и Python).

В настоящее время нововведение доступно для пользователей GitHub Advanced Security (GHAS).

«Безопасникам инструмент также будет очень полезен, поскольку избавит их от рутинного выявления и устранения типичных уязвимостей. В итоге они смогут сосредоточиться на стратегии защиты бизнеса», — объясняют представители GitHub.

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В фоновом режиме новая фича использует движок CodeQL, который применяется для семантического анализа. Он помогает найти в коде бреши до его выполнения.