Представлен подводный дрон с камерой для съемки 4К-видео

Любители подводных съемок и исследователи, внимание!

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Компания Chasing Innovation представила новый подводный дрон Chasing X с необычным дизайном и мощными возможностями.

Этот малыш снимает видео в разрешении 4К, развивает скорость до 7.5 км/ч и погружается на глубину до 350 метров.

Благодаря особому расположению моторов, дрон может двигаться в любом направлении – идеально, чтобы обследовать корпуса судов, подводные конструкции или просто снимать завораживающие морские пейзажи.

© New Atlas

Chasing X занимает отдельную нишу среди гаджетов компании, превосходя по характеристикам как любительские подводные дроны Gladius Mini, так и профессиональные модели M2.

Дрон управляется с помощью пульта с сенсорным дисплеем, по которому в режиме реального времени транслируется картинка с камеры. Для съемок в темноте предусмотрены мощные фары. Любители панорам оценят возможность дополнительно установить камеру с 360-градусным обзором.

Кроме этого, дрон можно оснастить роботизированной рукой-захватом, 3D-сонаром для создания объемных подводных карт, лазерной линейкой и другими полезными устройствами.

Аккумулятор обеспечивает до 2-х часов работы, а возможность питания через кабель позволит исследователям не беспокоиться о времени.