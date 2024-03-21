Представлен подводный дрон с камерой для съемки 4К-видео
Любители подводных съемок и исследователи, внимание!
Компания Chasing Innovation представила новый подводный дрон Chasing X с необычным дизайном и мощными возможностями.
Этот малыш снимает видео в разрешении 4К, развивает скорость до 7.5 км/ч и погружается на глубину до 350 метров.
Благодаря особому расположению моторов, дрон может двигаться в любом направлении – идеально, чтобы обследовать корпуса судов, подводные конструкции или просто снимать завораживающие морские пейзажи.
Chasing X занимает отдельную нишу среди гаджетов компании, превосходя по характеристикам как любительские подводные дроны Gladius Mini, так и профессиональные модели M2.
Дрон управляется с помощью пульта с сенсорным дисплеем, по которому в режиме реального времени транслируется картинка с камеры. Для съемок в темноте предусмотрены мощные фары. Любители панорам оценят возможность дополнительно установить камеру с 360-градусным обзором.
Кроме этого, дрон можно оснастить роботизированной рукой-захватом, 3D-сонаром для создания объемных подводных карт, лазерной линейкой и другими полезными устройствами.
Аккумулятор обеспечивает до 2-х часов работы, а возможность питания через кабель позволит исследователям не беспокоиться о времени.