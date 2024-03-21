Nothing Phone (2a) проверили на прочность

Новый смартфон Nothing Phone (2a) успешно прошел испытание на прочность, продемонстрировав свою стойкость к ударам.

YouTube-канал PBKreviews проверил, как телефон выдерживает падения на бетон с разных высот.

Алюминиевая рамка, пластиковая задняя панель и стекло Gorilla Glass 5 на дисплее — вот основа Nothing Phone (2a). При первом падении с высоты пояса смартфон не получил видимых повреждений.

Повторное испытание с большей высоты оставило царапины на боковых гранях, а после третьего удара о бетон немного пострадала задняя крышка.

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Несмотря на полученные повреждения, Nothing Phone (2a) продолжил работать без нареканий. Это говорит о том, что смартфону не страшны падения, и его можно использовать без чехла, не боясь за его работоспособность.

Стоит отметить, что смартфон уже успел завоевать популярность: глава компании Nothing Карл Пей сообщил, что продажи смартфона значительно выше ожиданий.