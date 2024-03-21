​​Суперкомпьютер намекнул на существование «супералмазов»

Бриллианты могут быть лучшим другом девушки, но не самым прочным. Новое исследование, проведенное с помощью самого быстрого в мире суперкомпьютера, намекает на существование еще более твердого материала, метко названного «супералмазом».

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Теоретические супералмазы, как и их природные аналоги, состоят из атомов углерода. Но в отличие от обычных алмазов с их четырехатомной структурой, в супералмазах восемь атомов углерода будут расположены в уникальном порядке. Эта уникальная фаза «BC8» удивительно стабильна и может существовать в обычных земных условиях, а значит, когда-нибудь ее можно будет создать в лаборатории.

Открытие было сделано благодаря Frontier, экзафлопсному суперкомпьютеру в ведущем вычислительном центре Министерства энергетики США в Ок-Ридже. Огромная вычислительная мощность Frontier позволила исследователям смоделировать миллиарды атомов углерода под экстремальным давлением. Результаты? Углерод BC8 оказался на 30% более устойчивым к сжатию, чем обычные алмазы. И да, есть вероятность того, что мы сможем создать их самостоятельно.