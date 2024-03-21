Что делать россиянам, если произойдет отключение iOS и Google

Если американские корпорации Apple и Google заблокируют в России свои смартфоны на базе операционных систем Android и iPhone, то россияне смогут перейти на бренды китайских производителей, сообщает «Ура.ра» со ссылкой на эксперта по гаджетам, видеоблогера, автора YouTube-канала Wylsacom Валентина Петухова.

По его словам, если говорить про Android, то единственная альтернатива, если заблокируют iOS и Google — это смартфоны на операционных системах без сервисов Google. Речь идет об устройствах Huawei и других китайских брендов. Однако, как правило, они продаются исключительно для внутреннего рынка Китая и в РФ попадают скорее «серые», а по параллельному импорту их не возят.

«Однако это будет самый защищенный вариант смартфона. Как правило, это флагманские или редкие устройства, или, у китайских брендов есть такая политика, местная версия, сначала они выпускают ее для внутреннего использования, а через несколько месяцев глобальную. Та уже идет с сервисом Google и она дороже», — указал эксперт.

Для тех, кто боится, что iPhone или смартфон на базе Android, в случае блокировки в РФ iOS и Google, превратятся в «кирпичи», Петухов предложил лишить их доступа в интернет, который нужен для их отключения. Это поможет сохранить данные, но полезность такого смартфона будет крайне мала.

При этом, в случае блокировки, на превращенные в «кирпичи» смартфоны потребителю никто не возместит убытки, так как компании официально на российском рынке не представлены. Однако с точки зрения логики рынка, блокировать никто ничего не будет.

«Если компании не гарантируют работу смартфонов, тогда зачем их покупать», — подчеркнул эксперт.

Как заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антона Горелкина, компании Apple и Google могут лишить граждан России возможности использовать смартфоны под управлением Android и iPhone. Это случится, если подобное распоряжение поступит от властей США, например, в случае перехода военных конфликтов в иную стадию.