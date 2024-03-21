В Стэнфорде создали новый энергоэффективный механизм для роботов

Ученые из Стэнфордского университета разработали новый способ улучшения электродвигателей, делая их более эффективными в выполнении динамичных движений. Новый механизм использует пружины и сцепления, потребляя значительно меньше энергии, чем обычные электродвигатели.

Основная идея заключается в том, чтобы использовать энергию пружин для помощи двигателю в выполнении задач, таких как опускание тяжелых предметов. Электродвигатель может хранить энергию пружин и использовать ее для других задач.

Для быстрого и эффективного включения и выключения пружин используются электроадгезивные сцепления. Эти сцепления состоят из двух электродов, которые могут быстро сцепляться и разъединяться под действием электрического напряжения.

Исследователи утверждают, что их технология может значительно улучшить энергоэффективность роботов, позволяя им работать дольше без перезарядки. Это также может иметь важное значение для протезов и экзоскелетов, делая их более доступными и функциональными для пользователей.