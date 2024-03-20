Смартфоны Xiaomi в 2023 году стали дороже, компания обороты сбавлять не хочет

Цены на смартфоны Xiaomi резко выросли в 2023 году, что свидетельствует об успехе стратегии «премиализации», пишет MyDrivers. Теперь компания на этот год нацелилась на ценовой диапазон от 6 000 (830 долларов) до 10 000 юаней (1400 долларов) в Китае.

© Ferra.ru

20 марта Xiaomi опубликовала финансовые результаты за 2023 год. Несмотря на снижение общего дохода на 3,2% по сравнению с прошлым годом до 271 млрд юаней, скорректированная чистая прибыль Xiaomi выросла на 126,3% до 19,3 млрд юаней, что стало вторым по величине показателем с момента выхода компании на биржу. В финансовом отчете отмечается, что 2023 год стал прорывным для стратегии премиализации Xiaomi. Средняя цена продажи смартфонов Xiaomi в материковом Китае подскочила более чем на 19% за год, достигнув исторического максимума.

В 2023 году объем поставок телефонов высокого класса в Китае превысил 20% от общего объема поставок смартфонов Xiaomi, а в 4 квартале этот показатель достиг 28%. По данным сторонних компаний, в 2023 году Xiaomi заняла 16,9% рынка в ценовом сегменте смартфонов стоимостью 4 000−6 000 юаней в материковом Китае, что на 9,2% больше, чем в прошлом году. В 4 квартале 2023 года Xiaomi заняла первое место по продажам смартфонов в ценовом диапазоне 4 000−6 000 юаней в материковом Китае, ее доля рынка составила 28,2%.

Президент Xiaomi Group Лэй Цзюнь Лэй Цзюнь подчеркнул, что в 2024 году Xiaomi намерена значительно продвинуться в ценовом сегменте 6 000−10 000 юаней.