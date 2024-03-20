Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на €250 млн

Антимонопольная служба Франции оштрафовала технологическую компанию Google на €250 млн за невыполнение нескольких обязательств, принятых в июне 2022 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

По версии антимонопольной службы, компания нарушила четыре из семи обязательств. В частности, речь идет о нарушении положений о "проведении добросовестных переговоров", предоставлении "необходимой информации СМИ для прозрачной оценки их вознаграждения", а также по вопросу принятия мер, которые не допустили бы влияния переговоров "на другие экономические связи Google и СМИ", следует из заявления. Кроме того, регулятор утверждает, что компания использовала материалы СМИ для тренировки своего приложения на основе искусственного интеллекта Bard (сейчас Gemini) без предупреждения.

Google не будет оспаривать заявления антимонопольного ведомства и предложил принять меры для исправления ситуации.

Как пишет агентство AFP, ранее французский регулятор уже штрафовал Google на €500 млн за ведение недобросовестных переговоров с различными СМИ. После этого американская компания и взяла на себя указанные обязательства в 2022 году.

По данным антимонопольной службы, это четвертое подобное решение ведомства за последние четыре года. Они были приняты на фоне закона от 2019 года о смежных правах, который направлен на создание условий для сбалансированных переговоров между СМИ и цифровыми платформами.

Смежные права в вопросе авторского права были введены для цифровых платформ в 2019 году европейской директивой. Они позволяют различным СМИ получать вознаграждение, когда их контент повторно используется в интернете такими гигантами, как Google.