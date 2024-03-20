Вильфанд: Температура на Земле бьет рекорды девять месяцев подряд

Температура на Земле впервые в истории бьет рекорды девять месяцев подряд – об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

«При этом уже восемь месяцев, с июля, глобальная температура превышает норму на 1,5 градуса. Это очень много», – отметил Вильфанд.

Такое глобальное превышение температуры наблюдается впервые, подчеркнул ученый.

Вместе с тем Вильфанд отметил, что сравнивать погоду в регионе проживания с глобальными изменениями не следует.

«Зима на Северном полушарии была самая теплая за весь период наблюдений, но жители европейской России это не почувствовали, потому что для Москвы в частности средняя температура была ниже нормы», – пояснил специалист.

Ранее Всемирная метеорологическая организация подготовила отчет по климату за 2023 год. Ученые подтвердили, что он стал самым теплым за всю историю наблюдений. Температура у поверхности суши на 1,45 градуса Цельсия превысила доиндустриальный показатель. Также наблюдались беспрецедентное потепление океана, отступление ледников и потеря морского льда в Антарктике.