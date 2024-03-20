Стало известно, когда SpaceX совершит следующий запуск корабля Starship

Четвертый испытательный полет Starship запланирован примерно на начало мая. Об этом заявила в ходе конференции Satellite исполнительный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл, передает Naked Science.

Как отмечается, в настоящее время инженеры занимаются изучением данных, которые были получены в результате третьего испытательного полета.

Шотвелл не исключила того, что в дальнейшем многофункциональной системе потребуются некоторые технические доработки. Она также обратила внимание на то, что получение нового разрешения от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) будет не быстрым процессом.

На прошлой неделе SpaceX сообщила, что потеряла связь с космическим кораблем Starship. В пресс-службе пояснили, что связь с аппаратом пропала ближе к концу испытательного полета, когда он входил в атмосферу Земли. В SpaceX уточнили, что корабль по плану должен был совершить околоземный полет и приводниться в Индийском океане.

Также ранее SpaceX поделилась кадрами космического корабля Starship, на которых он окутан потоками плазмы при вхождении в атмосферу Земли.