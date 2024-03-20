Созданы роевые роботы с поведением песочных куч

Ученые Чикагского университета и Технологического института Иллинойса создали новую роботизированную систему Granulobots, которая меняет свою форму подобно кучам песка и демонстрирует коллективное роевое поведение. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Robotics.

Отдельные гранулоботы способны самособираться в агрегаты, которые демонстрируют поведение, характерное для твердых или жидких тел. В этих состояниях чисто механических взаимодействий между роботизированными единицами достаточно, чтобы весь агрегат перемещался как единое целое без присутствия электронной связи между элементами. Роботы могут перетекать через препятствия, перемещаться по скользким поверхностям или катиться по неровным.

Сами гранулоботы выглядят как зубчатые блоки, каждый из которых содержит один исполнительный механизм, а взаимодействие между ними обеспечивается с помощью магнитной муфты.

Исследователи испытали потенциал своей конструкции в различных тестах, которые продемонстрировали ее способность автономно координировать движения роботизированных элементов и адаптироваться к изменяющейся среде с минимальными цифровыми вычислениями. Это позволяет роботом определять наилучшие способы передвижения в конкретной среде.