Nvidia установила цену на свой суперчип

Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания планирует продавать свой графический процессор Blackwell, названный Nvidia «самым мощным в мире чипом» для искусственного интеллекта (ИИ), по цене от 30 до 40 тысяч долларов. Об этом он рассказал в интервью CNBC.

По словам Хуанга, это приблизительная цена, поскольку Nvidia стремится продавать весь набор строительных блоков центра обработки данных, а не только сам ускоритель.

Несмотря на повышенную энергоэффективность и производительность, цена нового продукта не сильно отличается от стоимости чипа предыдущего поколения Hopper, варьирующейся в районе 25-40 тысяч долларов.

Производительность графического процессора Blackwell B200 со 192 гигабайтами памяти достигается благодаря конструкции с двумя чипсетами, в которой содержится до 204 миллиардов транзисторов, отмечает Tom's Hardware.

По оценкам аналитиков, производство одного H100, аппаратного ускорителя Nvidia с 80 миллиардами транзисторов, обходится компании примерно в 3100 долларов, а производство B200 должно стоить около шести тысяч долларов.

Свой самый мощный графический процессор, названный в честь американского математика Дэвида Блэквелла, Nvidia представила в марте. Для его разработки компания использовала ряд новых технологий, потратив около десяти миллиардов долларов на исследования и разработки. В компании не назвали точные даты поступления чипов на рынок, но это должно произойти в 2024 году.

Появление Blackwell знаменует новый виток ИИ-эпохи и старт «гонки вооружений» между ведущими IT-компаниями, отмечает CNBC.