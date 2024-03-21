Названо время появления речи у древних людей

Британские ученые определили, когда древние люди научились говорить. Согласно данным исследования Университета Рединга, это произошло 1,6 млн лет назад.

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Рудиментарный язык появился в обществах гоминидов в восточной или южной Африке. Развитие речи сделало возможным дальнейшую физическую и культурную эволюцию.

Ранее считалось, что люди освоили речь только 200 тысяч лет назад. Но, согласно новым данным, примитивный человеческий язык минимум в восемь раз старше. Ученые пришли к такому выводу, проанализировав все доступные археологические, палеоанатомические, генетические, неврологические и лингвистические материалы.

Так, 2-1,5 млн лет назад мозг древнего человека особенно быстро увеличился в размерах. Также произошла реорганизация внутренней структуры мозга, в частности, развитие области лобной доли, связанной с осуществлением речи и пониманием языка. Эта область, известная как область Брока, очевидно, эволюционировала из более ранних структур, ответственных за способность общаться с помощью жестов. Появление области Брока привело к улучшению рабочей памяти, что имело решающее значение для формирования предложений.

Ученые также отметили, что 1,8 млн лет назад люди стали более прямоходящими, у них изменилась форма черепа. Это «почти наверняка» положило начало процессу изменения формы и расположения голосовых путей, благодаря чему стала возможна речь.

Примерно 1,6 млн лет назад произошло зарождение сложных технологий изготовления каменных орудий. Знания передавались от поколения к поколению. По словам исследователей, это свидетельствует о наличии речи.

Языковая коммуникация также позволила людям выживать в разных экологических и климатических зонах. Археологические данные показывают, что 1,4 млн лет назад (вскоре после зарождения языка) колонизация людьми различных областей земного шара заметно ускорилась, сообщает The Independent.

Ранее сообщалось, что ученые нашли причину массового вымирания современных людей 900 тысяч лет назад. Это оказалось связано с климатическим кризисом.