Европейские астрономы удаленно очистят телескоп «Евклид» от льда

Европейские астрономы удалённо очистят телескоп «Евклид» ото льда
Учёные-астрономы из Европейского космического агентства (ESA) впервые проведут процедуру разморозки оптики телескопа «Евклид» (Euclid). Это будет дистанционная разморозка на расстоянии миллионов километров от Земли.
Учёные отметили, что со временем при нахождении «Евклида» в глубоком космосе на оптике аппарата начинает скапливаться влага, которая всё же проникла во внутрь при сборке, а температура сделала своё дело — стёкла покрылись льдом. Это привело к тому, что телескоп стал фиксировать меньший объём галактического света, и это «прогрессирующее уменьшение».
Как сообщается, слой льда тонкий — с «нить ДНК», но это мешает полноценной работе. Для того чтобы избавиться ото льда, учёные нагреют стёкла объективов телескопа в местах с «низким уровнем риска» и таким образом рассчитывают остановить процесс обледенения.
Но никто толком не знает, где именно нужно нагревать стёкла. В распоряжении учёных только предположения, что эти зоны низкого риска соответствуют участкам телескопа, где вода вряд ли повредит другим приборам.