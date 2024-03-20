Европейские астрономы удаленно очистят телескоп «Евклид» от льда

Учёные-астрономы из Европейского космического агентства (ESA) впервые проведут процедуру разморозки оптики телескопа «Евклид» (Euclid). Это будет дистанционная разморозка на расстоянии миллионов километров от Земли.

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Учёные отметили, что со временем при нахождении «Евклида» в глубоком космосе на оптике аппарата начинает скапливаться влага, которая всё же проникла во внутрь при сборке, а температура сделала своё дело — стёкла покрылись льдом. Это привело к тому, что телескоп стал фиксировать меньший объём галактического света, и это «прогрессирующее уменьшение».

Как сообщается, слой льда тонкий — с «нить ДНК», но это мешает полноценной работе. Для того чтобы избавиться ото льда, учёные нагреют стёкла объективов телескопа в местах с «низким уровнем риска» и таким образом рассчитывают остановить процесс обледенения.

Но никто толком не знает, где именно нужно нагревать стёкла. В распоряжении учёных только предположения, что эти зоны низкого риска соответствуют участкам телескопа, где вода вряд ли повредит другим приборам.