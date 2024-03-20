Microsoft ограничит на территории России доступ к 50 продуктам

Корпорация Microsoft ограничит доступ к 50 своим облачным продуктам на территории России, сообщили представители российской компании Softline в чате, посвященном этой теме. Ответ был получен от техподдержки корпорации. Как говорят в Softline, из-за ограниченной функциональности блокировка распространится "за пределы этих продуктов", а также на локальное ПО, лицензионные ключи к которому будут деактивированы.

По большей части в списке присутствуют корпоративные приложения, к примеру, для управления бизнес-процессами (BizTalk Server), корпоративного учета (Dynamics 365, Dynamics AX, Dynamics NAV), для автоматизации (Power Automate, PowerShell, AKS Edge Essentials), бизнес-анализа (Power BI) и управления проектами (Project), для управления ИТ-средой (System Center), совместной работы (SharePoint, Office SharePoint Server, Duet Microsoft/SAP) и для МСП (Small Business Server Essentials), для мониторинга сервисов (Systems Center Operations Manager) и для сотрудников (Viva, Glint), планирования ресурсов предприятия (Dynamic) и управления конечными точками (Intune) для управления цифровой идентификацией (Forefront Identity Manager, Forefront TMG, Forefront UAG).

Есть в перечне и приложения для разработки - конструктор приложений Power Apps, создатель диалоговых инструментов Power Virtual Agent, приложение для разработки форм ввода данных InfoPath, пакет программ для разработчиков и дизайнеров Expression Studio, софт для разработки форм ввода данных (InfoPath, Office InfoPath Forms Server), платформа для построения приложений Xamarin, графический редактор Office Visio. Ограничится доступ к среде разработки программ Visual Studio, а также к Visual C++, Visual Studio Code.

Microsoft заблокирует доступ к Excel, Microsoft 365, Microsoft Teams, к хранилищу OneDrive, к облачной платформе Azure, комплекту из решений - Azure Stack, Azure DevOps Server, Azure HPC, Azure Private 5G Core и Azure Stack HCI. Это же коснется издательской системы Publisher. Также под приостановку подпадет софт, так или иначе связанный с базами данных - на СУБД Access и SQL Server, Microsoft Data Access Components (комплекс ПО, обеспечивающий единую структуру для доступа к различным источникам данных на Windows).

Корпорация также ограничит доступ россиян к софту для заблокированной в РФ платформы LinkedIn - инструмент управления продажами LinkedIn Sales Navigator, к комплекту для разработки ПО для проигрывателя Windows Media, уже недоступному ИИ-помощнику Copilot, к продукту для создания систем e-commerce Commerce Server.

О действиях Microsoft

Корпорация была намерена приостановить доступ к своим облачным продуктам, а также к данным, на территории России с 20 марта. Позднее вице-президент российской группы компаний Softline Андрей Благоразумов уточнил ТАСС, что Microsoft может перенести приостановку на конец этого месяца - это даст время для настройки работы альтернативной инфраструктуры.

Продукты физических лиц Microsoft отключать не планирует. Сами ограничения объясняются 12 пакетом санкций ЕС против России от 19 декабря 2023 года. В частности, ограничивается поставка в РФ программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов.