Предсказан рост популярности VR-гарнитур

Специалисты фирмы International Data Corporation (IDC) предсказали взрывной рост популярности гарнитур альтернативной реальности. Об этом сообщает издание Appleinsider.

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В актуальном отчете компании говорится, что выход очков дополненной реальности Apple Vision Pro привлек внимание к индустрии. Аналитики считают, что к концу года рынок очков AR и VR вырастет на 44,2 процента, до 9,8 миллиона единиц устройств.

К 2026 году количество отгруженных на рынок девайсов должно приблизиться к отметке 20 миллионов, в 2028 году — превысить показатель в 35 миллионов единиц. В материале говорится, что большую часть гарнитур альтернативной реальности составят VR-очки — 24,7 миллиона штук, на AR-гаджеты придется 10,9 миллиона экземпляров.

«Многие производители гаджетов уже начали свой путь, переходя от виртуальной реальности к смешанной реальности», — заявил менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани.

По словам аналитиков фирмы, перелом на рынке произойдет тогда, когда гарнитуры будут использоваться для создания контента, а не просто для его потребления.

Ранее стало известно, что корпорация Sony приостановила дальнейшее производство шлема виртуальной реальности PlayStation VR 2. Причиной назвали снижение популярности носимого игрового гаджета.