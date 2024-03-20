Бюджетный Pixel 8a получит яркий экран с частотой 120 Гц

Готовящийся к выходу бюджетный смартфон Google Pixel 8a будет оснащен улучшенным дисплеем с высокой яркостью и частотой обновления изображения 120 Гц. Об этом сообщает портал Android Authority со ссылкой на инсайдера Камила Войцеховски.

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Среднебюджетный смартфон Google получит получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой 120 Гц, в то время как прошлогодняя модель предлагала всего 90 Гц. Кроме того, новинка предложит пиковую яркость на уровне флагманского Pixel 8 с показателем до 1400 нит.

За производительность Pixel 8a будет отвечать фирменный чип Google Tensor G3, который также используется в моделях Pixel 8 и 8 Pro. Однако Google применит в этой модели упрощенную компоновку чипа, что приведет к увеличению толщины и тепловыделения устройства.

Камеры по сравнению с предшественником не изменятся — Pixel 8a оснастят сенсором Sony IMX787 на 64 Мп и широкоугольным датчиком Sony IMX712 с разрешением 13 Мп. Селфи-камера на 13 Мп будет представлена сенсором Sony IMX712.

Кроме того, смартфон будет отличаться от других среднебюджетных и субфлагманских решений наличием разъема USB Type-C с поддержкой режима DisplayPort, что позволит подключать устройство к мониторам.

Презентация Google Pixel 8a ожидается в рамках конференции Google I/O 2024, которая начнется 14 мая.