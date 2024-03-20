Опрос показал, как жители РФ относятся к искусственному интеллекту

Россияне стали меньше опасаться искусственного интеллекта. В настоящее время такой страх отсутствует у каждого второго гражданина, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

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Год назад доля таких граждан составляла 43%, говорится в публикации.

Опрос показал, что доля мужчин, которые не боятся нейросетей, преобладает (58% представителей мужского пола против 48% женщин).

Эксперты отмечают, что системных администраторов беспокоят вопросы защиты информации и персональных данных, юристов - рост мошенничества, бухгалтеров - перспективы тотальной автоматизации и потери работы.

Ранее сообщалось, что американская технологическая компания Nvidia Corp. показала новый процессор, который носит название Blackwell. Новая разработка предназначена для работы технологий искусственного интеллекта.