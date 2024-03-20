Расшифрован геном синего кита

Международная команда ученых расшифровала геном самого крупного существа на Земле – синего кита (Balaenoptera musculus). Длина тела взрослой особи может превышать 30 метров, а вес – доходить до 150 тонн. Геномные исследования гигантских животных представляют интерес для нескольких областей биомедицинской науки. Понимание механизмов развития, контролирующих размер тела, важны, к примеру, для регенеративной медицины и животноводства.

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Ученые проанализировали сегментарные дупликации – блоки ДНК, которые схожи более чем на 90% и повторяются в нескольких участках генома. Такое исследование позволяет узнать больше об эволюционных процессах вида.

Результаты показали, что в недавнем прошлом у китов наблюдался всплеск сегментарных дупликаций. При этом количество копий оказалось больше, чем у афалин и вакит (самых маленьких китообразных в мире).

Ученые пришли к выводу, что большинство созданных таким образом генов нефункциональны или их функция неизвестна. Но им также удалось идентифицировать несколько ранее описанных генов. Один из них кодирует белок металлотионеин, который связывает тяжелые металлы и нейтрализует их токсичность. Это важно для крупных животных, в организме которых в течение жизни скапливаются токсичные вещества.

Наличие эталонного генома также важно для сохранения видов. Китобойный промысел ранее привел к почти полному исчезновению синих китов, но сейчас его численность снова растет. Генетический анализ позволяет оценить состояние популяций в различных частях земного шара, сообщает Molecular Biology and Evolution.

В 2021 году неизвестную популяцию голубых китов нашли в Индийском океане. Подводные микрофоны записали их голоса.