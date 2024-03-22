В космосе нашли остатки уничтоженных планет: что ждет Землю

Астрономы утверждают, что «перегоревшие» звезды поглощают свои ближайшие миры.

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Ученые рассказали, что ждет Землю.

«Любая звезда проходит один и тот же сценарий: она «горит», пока в ее ядре есть водород для термоядерных реакций. Это называется основным циклом эволюции звезды», – говорится в исследовании.

По словам астрономов, когда топливо в звездном ядре заканчивается, оно начинает сжиматься под действием собственной гравитации, которой больше ничто не сопротивляется. Окружающая оболочка при этом расширяется – это стадия красного гиганта.

Отмечается, что Солнце сверхновой не взорвется, потому что оно для этого слишком маловесно, однако свою оболочку оно тоже когда-нибудь сбросит. По примерным прогнозам, это может произойти через пять миллиардов лет. Перед этим оно раздуется в красного гиганта и поглотит Меркурий, Венеру, а возможно и Землю. Однако ученые предполагают, что объемы Солнца распространятся вплоть до орбиты Марса. В Солнечной системе может не остаться ни одной каменистой планеты, передает Life.ru.