У побережья Байкала найдены грязевые вулканы

Ученые Института земной коры и Лимнологического института (оба – СО РАН) обнаружили в акватории озера Байкал новые грязевые вулканы. Предположительно, они возникли вследствие активности Северобайкальского разлома, проходящего вдоль северо-западного побережья озера.

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Вулканы располагались на небольшой глубине – около 130 метров. Это удивило ученых, так как считалось, что в прибрежной зоне не должно наблюдаться значительной мощности осадочных пород. Другие известные грязевые вулканы залегают гораздо глубже, в условиях высоких температур и давления.

Исследования проводили с помощью дистанционно управляемых беспилотных подводных аппаратов. Они оснащены фото- и видеокамерами, а также системой подводной гидроакустической навигации.

Ученые отметили, что, как правило, у берегов Байкала присутствует валунно-галечный материал, ниже – илистые отложения. Но в ходе обследования участков напротив Северобайкальского разлома они обнаружили нетипичные пористые глины.

Следы грязевого вулканизма выявили между мысами Малая и Большая Косы и в Горячинской бухте. Ученые подчеркнули, что грязевые вулканы важно изучать, так как они выбрасывают породы глубоко из недр Земли, а также являются спутниками проявлений нефти и газа, сообщает сайт Российской академии наук.

В 2019 году ученые нашли на дне Байкала окаменелости ископаемой птицы – бородастика. Их возраст оценили в 16 млн лет.