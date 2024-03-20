Samsung выпустит бюджетный складной смартфон для конкуренции с iPhone

Компания Samsung намерена представить в меру бюджетный складной смартфон, который станет конкурентом базовой модели iPhone 16. Об этом сообщает южнокорейское издание The Elec со ссылкой на источники.

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Близкие к производственной цепи источники указывают на то, что Samsung ускоряет процесс производства компонентов для своих предстоящих складных устройств Z Fold6 и Z Flip6, начало массового производства которых ожидается уже в мае этого года. Это на несколько недель раньше, чем было у предыдущих моделей, что предполагает возможный выпуск Z Fold6 и Z Flip6 в июле. Предшествующая серия была запущена в августе предыдущего года.

Ожидается, что новый бюджетный складной смартфон появится на рынке спустя несколько месяцев после выхода стандартных моделей Z Fold6 и Z Flip6. По слухам, дебют такого устройства может состояться в сентябре или октябре, чтобы Samsung могла предложить потенциальным покупателям iPhone 16 более инновационный смартфон с гибким дисплеем.

Информации о «бюджетной» версии Z Fold пока немного, но предполагается, что компания пойдет на определенные компромиссы в дизайне для снижения стоимости устройства. Среди прочего, по слухам, новинка не будет поддерживать стилус S Pen. Сколько будет стоить такое устройство, неизвестно. Если же Samsung намерена конкурировать с базовыми iPhone 16, тогда его цена не должна превысить $1000, что тоже маловероятно.