В RuStore появились мини-приложения
Мини-приложения, которые не нужно устанавливать на устройства, появились в отечественном магазине приложений для Android RuStore.
Об этом сообщает пресс-служба магазина приложений.
"В официальном магазине RuStore появились мини-приложения - новый формат сервисов и игр с быстрым доступом к контенту. Их не нужно устанавливать на устройство и обновлять, для работы достаточно аккаунта VK ID", - сказано в сообщении.
Так, в каталоге представлено 4 тыс. мини-приложений, они доступны в разделе "Мини". Эти сервисы, как пояснили в пресс-службе, созданы на платформе VK Mini Apps и среди них есть мини-приложения от VK и от сторонних разработчиков.
"Пользователям доступны игры, развлекательные приложения, а также повседневные сервисы. Мини-приложения можно добавить на главный экран смартфона для быстрого запуска", - добавили в пресс-службе.