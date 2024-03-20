В RuStore появились мини-приложения

Мини-приложения, которые не нужно устанавливать на устройства, появились в отечественном магазине приложений для Android RuStore.

Об этом сообщает пресс-служба магазина приложений.

"В официальном магазине RuStore появились мини-приложения - новый формат сервисов и игр с быстрым доступом к контенту. Их не нужно устанавливать на устройство и обновлять, для работы достаточно аккаунта VK ID", - сказано в сообщении.

Так, в каталоге представлено 4 тыс. мини-приложений, они доступны в разделе "Мини". Эти сервисы, как пояснили в пресс-службе, созданы на платформе VK Mini Apps и среди них есть мини-приложения от VK и от сторонних разработчиков.