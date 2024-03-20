Samsung запустил лабораторию для исследований ИИ следующего поколения

Samsung в своем стремлении к развитию искусственного общего интеллекта (ИИ) объявил о запуске Samsung Semiconductor AGI Computing Lab. Эти лаборатории, расположенные в США и Южной Корее, будут специализироваться на разработке нового поколения полупроводников, предназначенных для поддержки будущих ИИ с возможностями, превосходящими или равными возможностям человека.

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Лаборатории, руководимые Донг Хюком Ву, будут фокусироваться на создании чипов для крупных языковых моделей, с акцентом на вывод и обслуживание приложений. Для снижения энергопотребления при работе с такими моделями Samsung пересматривает каждый аспект архитектуры чипа, включая конструкцию памяти, оптимизацию моделей с низким весом, высокоскоростное взаимосоединение, передовую упаковку и т. д.

Планируется регулярный выпуск новых версий дизайнов чипов из AGI Computing Lab, обеспечивающих повышенную производительность и поддержку более крупных моделей при существенном снижении энергопотребления и стоимости.