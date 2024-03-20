Названа дата начала продаж Realme 12 и 12 Pro+ в России

Любите мобильную фотографию? Мечтаете о смартфоне с качественной камерой? Тогда ждите 26 марта — именно в этот день в России стартуют продажи Realme 12 Pro и 12 Pro+.

© Realme

Чем же так хороши новинки? Как минимум, флагманскими камерами: Realme 12 Pro+ получил уникальный перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, а Realme 12 Pro — телеобъектив с 2-кратным зумом.

Обе модели оснащены основными камерами Sony IMX882/890 с оптической стабилизацией и сверхширокоугольными камерами.

Не стоит забывать и об омнифокальной системе камер. Смартфоны позволяют делать снимки с 0.6-кратным, 1-кратным, 2-кратным, 3-кратным и 6-кратным зумом без потери качества! 120-кратный цифровой зум поможет вам запечатлеть даже самые удаленные объекты.

Из прочего стоит отметить новейшие алгоритмы, кинематографичные портретные фильтры и стильный дизайн.