Студенты МАИ разрабатывают таракана-киборга

Студенческое конструкторское бюро "Сигнал" Московского авиационного института (МАИ) разрабатывает таракана-киборга, способного производить съемку в труднодоступных местах.

Управление насекомым будет осуществляться с помощью электрических импульсов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Размер нейростимулятора будет не больше, чем 2 на 3 см, вес - около 15-20 г. Устройство рассчитано на мадагаскарского таракана (один из самых крупных видов размером в 6 см - ТАСС). Отправляя сигнал, можно направлять насекомое вправо или влево. Также мы планируем добавить команды начала и остановки движения. В дальнейшем мы будем не только посылать, но и получать ответные сигналы и анализировать их", - заявила студентка магистратуры института "Радиоэлектроника, инфокоммуникации и информационная безопасность" МАИ Мария Золотенкова, чьи слова приводятся в сообщении.

Нервные окончания у тараканов расположены очень близко к панцирю. Используя эту особенность, студенты расположили на панцире насекомого два электрода, которые крепятся к миниатюрному управляющему нейростимулятору. Устройство получает сигналы через bluetooth и передает электрические импульсы на электроды, которые воздействуют на нервную систему насекомого, управляя его движениями. Если закрепить на таракане микрокамеру, то можно увидеть то, что не сможет снять оператор-человек.