Магнитная буря с северными сияниями и вероятными нарушениями связи может обрушиться на Землю во второй половине дня 20 марта. Об этом пишет Spaceweather.

Уточняется, что речь идет о буре класса G1 или выше. Причиной могло послужить вызревшее на Солнце пятно, которое произвело корональный выбор класса M6,7. При таких магнитных бурях могут наблюдаться колебания электросетей, сбои спутниковой связи, а также полярные сияния в северных широтах, передает портал.

Первая в этом году магнитная буря началась на Земле после трех мощных вспышек на Солнце.

Крупнейший по силе взрыв в этом солнечном цикле был зарегистрирован на Солнце космическими мониторами в ночь на 23 февраля между 01:00 и 02:00 по московскому времени. Днем ранее на Солнце произошли сразу две мощные вспышки класса Х. Это первый случай за последние семь лет, который говорит о мощной солнечной активности.