В WhatsApp на Android появится функция транскрипции голосовых сообщений

В Android-версии WhatsApp был найден код, который свидетельствует о скором появлении функции транскрипции голосовых сообщений.

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Отметим, что эта функция уже доступна на iPhone с 2023 года, и вот, наконец, она добралась и до Android.

Как работает транскрипция? Вы получаете голосовое сообщение, после чего нажимаете кнопку «Транскрипция». WhatsApp использует технологию распознавания речи, чтобы преобразовать голосовуху в текст. И в итоге вы можете прочитать текст сообщения, вместо того, чтобы его слушать.

Преимущества транскрипции:

Удобно: вы можете читать сообщения, когда не можете их слушать (например, на совещании или в шумном месте).

Доступно: транскрипция позволяет людям с нарушениями слуха

Практично: вы можете быстро просмотреть текст сообщения, чтобы понять, о чем оно, прежде чем слушать его целиком.

Но когда же появится функция? Точная дата пока неизвестна. Правда, ее код уже есть в бета-версии приложения. Это значит, что функция может появиться в ближайших обновлениях.