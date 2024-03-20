Раскрыта дата выхода iOS 18
Журналисты издания MacRumors на основе открытых данных предсказали дату анонса iOS 18. Об этом сообщается на сайте медиа.
Авторы портала проанализировали даты проведения предыдущих конференций разработчиков Apple и заявили, что WWDC 2024, скорее всего, пройдет в период с 3 по 7 июня. Впрочем, компания может провести мероприятие с 10 по 14 июня. На конференции ожидается выход iOS 18 — нового поколения операционной системы для iPhone.
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Так, в 2023 году Apple проводила мероприятие с 5 по 9 июня, в 2022 году — с 6 по 10 июня, в 2021 году — с 7 по 11 июня. День, в который корпорация называет дату WWDC, чаще всего приходится на март или апрель. Так, в 2023 году Apple объявила о WWDC 29 марта, в 2022 году — 5 апреля, в 2021 году — 30 марта. Скорее всего, дату мероприятия раскроют в период с 26 по 29 марта.
На мероприятии, кроме анонса iOS 18, журналисты ожидают представление iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18, HomePod Software 18 и VisionOS 2. Бета-версии операционных систем будут доступны для разработчиков сразу же.
В конце февраля инсайдеры рассказали, что следующую операционную систему Apple получат iPhone с процессором A12 Bionic и более новые устройства. Таким образом, iOS 18 выйдет на iPhone Xs и iPhone Xr, а также более актуальных смартфонах.