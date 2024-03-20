Dyson представил обновленную версию фена Supersonic

Компания Dyson встряхнула бьюти-мир своим первым феном Supersonic в 2016 году, а сейчас представила его обновленную версию – Supersonic Nural. И тут не обошлось без высоких технологий!

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Новый фен Dyson – умнейший в мире! У него три интеллектуальных режима, а еще насадка специально для кудряшек и волнистых волос.

Но самая фишка – это режим Scalp Protect. Он включается сам, когда фен оказывается близко к коже головы, и уменьшает температуру до 55 градусов – это, по словам Dyson, идеально для комфорта и быстрого высушивания.

© Tom's Guide

Как это работает? Невидимый луч определяет, насколько далеко фен от головы. Удобно, что на конце устройства загорается сигнальный желтый огонек, когда режим включается. Цвет огонька вообще зависит от выбранной температуры.

Сушка стала проще и безопаснее, да еще и тише! Dyson добавил режим «Пауза» – стоит положить фен, и он сам снижает нагрев и шум. Отличная новость, если вам нужно отвлечься во время сушки! А когда вы вставляете насадку, фен автоматически вспоминает ваши прошлые настройки для нее.