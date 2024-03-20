Ученые научили ИИ выявлять ложь
Ученые создали новый инструмент обучения, который помогает искусственным интеллектам (ИИ) лучше учитывать тот факт, что люди не всегда говорят правду, предоставляя личную информацию. Этот инструмент предназначен для использования в ситуациях, когда у людей есть экономический стимул лгать, например, при подаче заявки на ипотеку или при попытке снизить стоимость страховых взносов.
Для решения этой проблемы исследователи разработали новый набор параметров обучения, которые можно использовать для определения того, как ИИ обучает себя делать прогнозы. Эти новые параметры обучения сосредотачиваются на распознавании и учете экономических стимулов человеческого пользователя. Другими словами, ИИ обучается распознавать обстоятельства, при которых человек может солгать, чтобы улучшить свои результаты.
В доказательстве концепции в моделировании модифицированный ИИ лучше определял неточную информацию от пользователей. Исследователи предоставляют новые параметры обучения ИИ общественности, чтобы разработчики могли экспериментировать с ними.