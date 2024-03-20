На Тайване нашли древнюю керамическую ручку в форме кобры

Керамическую ручку, по форме напоминающую кобру, нашли на Тайване. Возраст находки оценивается в 4000 лет.

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Находка была сделана на участке песчаной дюны на северо-западном побережье острова Тайвань. Ручка в виде кобры, которая готовится атаковать, вероятно, могла быть частью сосуда для проведения ритуальных обрядов. Предполагается, что его могли использовать шаманы древних племен.

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