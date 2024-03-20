Apple отложила выпуск складного iPhone

Компания Apple отложила выпуск первого складного смартфона. Об этом сообщает корейское издание Alpha Business.

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По информации знакомого с планами корпорации инсайдера, Apple не может добиться удовлетворительного качества при разработке девайса, поэтому решила перенести выход складного iPhone на 2027 год.

Источник рассказал, что это позволит IT-гиганту провести «тщательную подготовку по всем вопросам, включая спрос и предложение складных дисплеев». Для создания гибких панелей Apple уже привлекла партнеров из Южной Кореи — Samsung Display и LG Display.

По мнению журналистов, Apple не устраивают дисплеи поставщиков, и компания разрабатывает особый гибкий экран, который не будет деформироваться при складывании. Специалисты фирмы уже разработали несколько прототипов, гибкие панели проходят тестирование.

Ранее инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, что компания Apple начала разработку первого складного ноутбука бренда. Гаджет должен выйти с 20,3-дюймовым дисплеем, его релиз состоится не раньше 2027 года.