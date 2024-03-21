Российский ученый предупредил об арктических осах

В российской Арктике из-за потепления появились нетипичные для региона виды животных. Об этом последствии изменения климата предупредил директор института биологических проблем криолитозоны СО РАН Иннокентий Охлопков, его слова приводит ТАСС.

По словам ученого, в Арктике стали чаще замечать лесных зверей, например — косуль, которые добираются даже до Северного Ледовитого океана. Кроме того, в регионе стало много ос.

«В связи с изменением климата идет экспансия лесных видов в арктическую зону (...) В арктической зоне Якутии становится много ос», — заявил Охлопков.

Ранее сообщалось, что в Якутии эколог Сергей Зимов и его сын Никита создали специальный парк, где пытаются воссоздать экосистему времен последнего ледникового периода, когда Землю населяли мамонты, бизоны, дикие лошади и северные олени.