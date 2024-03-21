$92.69+0.46100.61+0.51
Войти в почту

Российский ученый предупредил об арктических осах

В российской Арктике из-за потепления появились нетипичные для региона виды животных. Об этом последствии изменения климата предупредил директор института биологических проблем криолитозоны СО РАН Иннокентий Охлопков, его слова приводит ТАСС.

Российский ученый предупредил об арктических осах
© globallookpress.com

По словам ученого, в Арктике стали чаще замечать лесных зверей, например — косуль, которые добираются даже до Северного Ледовитого океана. Кроме того, в регионе стало много ос.

«В связи с изменением климата идет экспансия лесных видов в арктическую зону (...) В арктической зоне Якутии становится много ос», — заявил Охлопков.

Ранее сообщалось, что в Якутии эколог Сергей Зимов и его сын Никита создали специальный парк, где пытаются воссоздать экосистему времен последнего ледникового периода, когда Землю населяли мамонты, бизоны, дикие лошади и северные олени.

Наука и техника
РАН
Республика Саха (Якутия)
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости