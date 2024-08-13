Почему в Ирландии нет змей?

Легенда гласит, что давным-давно Святой Патрик собственноручно истребил змей в Ирландии, прогнав их в море. В реальности, конечно же, все немного иначе: на территории Ирландии в принципе никогда не было змей. Журнал Popular Science рассказал, почему.

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Прежде всего, Ирландия — это остров. Ирландское море, мягко говоря, немаленькое, и наземным животным было бы тяжело его переплыть. Конечно, морской змее такая задача по силам, но они обитают в теплых тропических водах — не в холодном Атлантическом океане.

На это можно возразить, что в Великобритании почему-то есть змеи, хотя она тоже расположена на острове. Но здесь стоит отметить, что они появились сравнительно недавно в контексте мировой истории. Ледниковый период сделал оба острова необитаемыми для рептилий, чьи хладнокровные тела должны получать тепло от окружающей среды. Ледники отошли примерно 10 000 лет назад и обнажили наземные перешейки между Европой, Британией и Ирландией. Через 1 500 лет растопленные айсберги затопили мостик, соединявший Ирландию и Британию — но тропа в Европу осталась нетронутой. Именно она и позволила новым животным попасть на остров, и среди них были три вида змей. Ни один из них не мигрировал на запад в сторону Ирландии.

Среди островов, на которых нет змей, также числятся Новая Зеландия, Гавайи, Гренландия, Исландия и Антарктика. Но, в каком-то смысле, это даже хорошо, учитывая объем нелегальной торговли животными и удивительную способность змей становиться инвазивными видами.

Например, на острове Гуам в Микронезии змеи вида коричневая бойга стали настолько многочисленными, что от них пострадали популяции коренных птиц и рептилий. Местным властям пришлось прибегать к экстренным мерам. А именно, сбрасывать с вертолетов отравленных мышей, чтобы сократить численность змей. Правда, несмотря на эффективность контрмеры, она лишь ненадолго сдержала популяцию змей.

Есть вероятность, что Ирландия когда-нибудь окажется в похожей ситуации. Хотя коричневая бойга попала на Гуам по чистой случайности, в Ирландию змей завозят намеренно, в качестве питомцев. Их не запрещено держать дома, точно так же, как на Гавайях, в Новой Зеландии и Исландии. Домашние змеи были своего рода статусным символом во времена экономического расцвета Ирландии в конце девяностых, но ближе к рецессии падение доходов вынудило многих людей выпустить своих любимцев в дикую природу.