Как перенести приложения на карту памяти на Android: инструкция

Некоторые Android-смартфоны не могут похвастать вместительным внутренним хранилищем, но иногда его можно расширить при помощи карты памяти. На нее вполне реально перенести часть приложений, чтобы высвободить системную память. Портал howtogeek.com рассказал, как это сделать.

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По умолчанию Android-приложения устанавливаются на внутренний накопитель устройства, однако некоторые приложения можно перенести на microSD-карту (если она есть). Данная функция поддерживается далеко не всеми приложениями: современные смартфоны в принципе редко обладают поддержкой microSD.

Как переместить приложение на карту памяти

Откройте настройки смартфона.

Перейдите в меню «Приложения» — «Управление приложениями».

Найдите в списке приложение, которое вы бы хотели переместить на карту памяти.

Нажмите «Использование памяти» или «Память и кэш».

Если приложение поддерживает перенос на карту памяти, кнопка для этого должна находиться здесь. Нажмите на нее и следуйте инструкциям на экране.

Можно ли устанавливать приложения прямо на карту памяти

До 2022 года некоторые производители (Samsung и LG) позволяли форматировать microSD карты для того, чтобы сделать их внутренними накопителями. Иными словами, приложения по умолчанию устанавливались бы на них. Однако на сегодняшний день смартфоны этих брендов потеряли функцию за ненадобностью.

Технически, это все еще возможно, если вы готовы разблокировать root-доступ к вашему Android-смартфону, но процедура едва ли стоит того. За прошедшие годы операционная система стала гораздо более функциональной, тогда как процесс прошивки — более сложным. Для большинства пользователей это не вариант.