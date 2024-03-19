На опасном астероиде Бенну нашли строительные блоки жизни

Ученые поделились первыми результатами анализа проб с астероида Бенну: в составе небесного тела оказались неожиданные для исследователей строительные блоки жизни и минералы. Об этом рассказал портал Live Science.

В 2023 году ученые открыли космическую капсулу OSIRIS-REx, вернувшуюся на Землю с самым большим образцом астероида, когда-либо доставленным из космоса - с грунтом астероида Бенну.

Анализ грунта показал, что Бенну представляет собой «удивительный резервуар» минерала под названием фосфат магния. Фосфат магния - одно из важнейших веществ в формировании костей и мышц земных организмов, также он встречается в семенах многих растений.

Доцент кафедры планетарных наук в Университете Аризоны Джессика Барнс отметила, что в составе других астероидов, исследованных на Земле, фосфат магния не встречался. Барнс объяснила, что этот материал слишком хрупок, чтобы пережить падение на Землю. По ее словам, присутствие фосфата магния в образце Бенну намекает на различные эпизоды геологической активности на родительском теле астероида.

В грунте Бенну также оказалось много глицина, простейшей аминокислоты и важнейшего ингредиента белков, а также карбонатов, сульфитов, оливина и магнетита. Все это - вещественное доказательство того, что родительское тело Бенну «было свидетелем несколько эпизодов, связанных с водой».

Также ученые обнаружили в грунте водосодержащие минералы, филлосиликаты, и «богатую коллекцию» других минералов.

NASA наткнулось на загадочный сигнал из-за границ галактики

Филлосиликаты, структурно связанные с водой в метеоритах, возможно, были колыбелью для органики и воды. По мнению ученых, они попали на Землю в начале ее истории.

Ранее в NASA рассказали, что в будущем астероид Бенну может столкнуться с Землей, затронув территорию размером со штат Техас. Бенну проходит мимо Земли примерно каждые шесть лет. Ученые наблюдают за ним с момента его открытия в сентябре 1999 года.

По мнению ученых, у Бенну есть шанс пройти через так называемую «гравитационную замочную скважину» (область космоса, где гравитация планеты может изменить орбиту проходящего астероида), которая отправит его на курс столкновения с Землей в 2182 году.