В атмосфере спутника Сатурна нашли триуглерод

Ученые провели новое исследование крупнейшего спутника Сатурна. Титан рассматривается как возможное место для развития внеземной жизни.

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Известно, что на его поверхности Титана есть реки, озера и моря – правда, наполняет их не вода, а метан и этан. Атмосфера спутника является плотной и химически разнообразной, а давление на 50% превышает земное.

«Атмосфера Титана работает подобно химическому реактору планетарного размера, производящему множество сложных молекул на основе углерода», – отметил доктор Рафаэль Сильва из Лиссабонского университета.

Ученые считают, что атмосфера Титана похожа на ту, что существовала на ранней Земле. В ходе новой научной работы они проанализировали ее с помощью спектрографа Очень Большого телескопа – это позволило более точно установить ее состав.

Результаты показали, что атмосфера содержит большое количество метана. Также были выявлены следы молекулы триуглерода.

Молекула триуглерода проявляется в виде голубоватого свечения. Раньше в Солнечной системе ее находили только вокруг ядер комет.

Ученые отметили, что чем больше удастся узнать о составе атмосферы метана, тем лучше станет понятен тип химической эволюции, который мог привести к развитию жизни. По одной из версий, часть органических веществ образовалась в атмосфере ранней Земли вследствие процессов, относительно сходных с теми, что происходят на Титане, сообщает Planetary and Space Science.

Ранее сообщалось, что на Титане нашли «волшебные острова». Ученым удалось раскрыть их природу.