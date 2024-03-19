На Ямале ученые нашли уникальные ДНК мамонта и носорога

В ямальских отложениях возрастом в несколько сотен лет ученые из России, Германии и США обнаружили фрагменты ДНК шерстистого мамонта и носорога. Возможно, генетический материал попал туда в результате таяния многолетней мерзлоты, сообщает издание «N+1».

«В ямальских отложениях возрастом в несколько сотен лет нашли ДНК мамонта и носорога. Вероятно, она попала туда из-за таяния многолетней мерзлоты, — сообщает электронное издание.

Ученые из Германии, России и США проанализировали пробы донных отложений, извлеченные из двух арктических термокарстовых озер, которые находятся на Ямале.

«Генетики обнаружили в них многочисленные фрагменты ДНК двух давно вымерших представителей мегафауны: шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius) и шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis). Вероятно, в столь молодые слои генетический материал древних животных попал в результате таяния многолетней мерзлоты», — сообщает источник.

В данных пробах также содержались фрагменты ДНК многих видов млекопитающих. Среди них оказались северный олень, копытный лемминг, заяц и человек.