Ученые описали древнего «бронированного» крокодила из эпохи триаса

Ученые из Техасского университета в Остине описали новый вид этозавров – родичей крокодилов, которые царили на Земле еще до эпохи динозавров и вымерли около 200 миллионов лет назад. Они были широко распространены в триасовом периоде, их окаменелости находили на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды.

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В ходе нового исследования эксперты осмотрели хорошо сохранившиеся останки древней рептилии и отнесли ее к новому виду – Garzapelta muelleri. Окаменелости нашли в округе Гарза в Техасе, с чем и связано название.

Garzapelta жил примерно 218 миллионов лет назад и внешне напоминал современного крокодила, но покрытого «броней». Его размер составлял 3,5 метра.

Около 70% туловища этозавра защищали костные пластины, или остеодермы. Они были «встроены» в коже и соединялись между собой, как частицы мозаики. На боках располагались изогнутые шипы, которые также обеспечивали защиту от хищников.

Ученые отметили, что разные виды этозавров независимо друг от друга развивали сходные черты (например, шипы). Это явление известно как конвергентная эволюция. Команда ученых продолжает изучать другие образцы этозавров, найденных в разное время при раскопках, сообщает Anatomical Record.

Ранее сообщалось, что в Германии нашли древнейшую морскую рептилию с длинной шеей. Ее возраст оценили в 247 миллионов лет.