MacBook Air на М3 превосходит Pro-версию при правильном охлаждении

Ведущий YouTube-канала Max Tech протестировал рабочую производительность MacBook Air на М3 и 14″ MacBook Pro на М3. Оказалось, что первая модель превосходит Pro-версию, при правильном охлаждении.

MacBook Air М3 не имеет внутри вентилятора, поэтому он при нагрузке сильно нагревается. Особенно при выводе изображения на два монитора сразу.

Тем не менее при охлаждении при помощи подставки Air может быть даже быстрее 14-дюймового MacBook Pro с М3.

Почти половина производительности MacBook Air М3 теряется при работе в графических программах уже через 20 минут. И всё из-за отсутствия вентилятора в корпусе.

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

Также улучшить производительность MacBook Air M3 помогли специальные термопрокладки. В частности, на 20% в открытом виде и на 65% с закрытой крышкой.

Если добавить к этому специальную подставку, то результат становится ещё значительнее. И MacBook Air в тестах даже обгоняет 14-дюймовый MacBook Pro на M3.