Эксперты раскрыли последствия прекращения сотрудничества ЦЕРН с Россией

Прекращение сотрудничества Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с Россией станет большим ущербом не только для РФ, но и для всей науки, считает вице-директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Владимир Кекелидзе. До вынесения решения ученые из разных стран призывали руководство организации не идти на такой шаг, принятый из-за политического давления, заявил он в беседе с НСН.

© Anna Pantelia/CERN

Кекелидзе подчеркнул, что большой адронный коллайдер не имеет аналогов, невозможность работать с ним – это удар по науке.

«Это ущерб для нас, конечно. Но и ущерб для науки в целом, ущерб для ЦЕРН», – считает эксперт.

Российские ученые, по его словам, создавали для ЦЕРН аппаратуру, анализировали данные, готовили теоретические модели и выполняли многие другие задачи. Всего в организации на сегодняшний день работают более 15 тыс. ученых. Как напомнил Кекелидзе, в открытом письме они призывали руководство не принимать политических решений и не отказываться от сотрудничества с РФ. Однако это не помогло – представители России должны прекратить работу в декабре текущего года.

Напомним, ЦЕРН прекратит сотрудничество почти с 500 российскими специалистами 30 ноября, сообщалось о поиске замены им для работы на Большом адронном коллайдере.